Prandelli: “Domani ci giochiamo molto, ma c’è voglia di riscatto. Sono convinto che Ribery ci farà vincere la partita”

Nella consueta conferenza stampa prima della partita di domani al Franchi contro il Crotone ha parlato l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli. Queste le sue parole: “Dopo la partita contro il Napoli ho chiesto scusa ai tifosi, però può capitare. Noi non soffriremo di questa partita, perché vedendo i giocatori in questi giorni ho visto che in loro c’è la voglia di riscattarsi già da domani”

Su Ribery: “Dopo Napoli mi sono chiarito con lui. Domani Franck giocherà e sono convinto che ci farà vincere la partita”.

Sulla partita di domani: “Domani ci giochiamo tanto. Il Crotone gioca un calcio pensato e ragionato che ha messo in difficoltà tante squadre, ma sono fiducioso dei miei ragazzi”.

Sulla squadra: “Dobbiamo uscire assolutamente da questa situazione, trovando più equilibrio durante la partita. Vogliamo fare tutto in poco tempo, invece dobbiamo imparare a gestire”.