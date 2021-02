Prandelli e Castrovilli alla scoperta della panchina: stavolta la Fiorentina beneficia eccome del suo numero 10

Da un lato l’allenatore, dall’altra il numero 10: al calcio d’inizio di ieri Cesare Prandelli e Gaetano Castrovilli erano accomunati dalla propria presenza in panchina, salvo poi cambiare le sorti della sfida con lo Spezia a inizio ripresa. L’inserimento del numero 10 infatti ha regalato alla Fiorentina una ripresa gagliarda e tre punti fondamentali, con il primo gol arrivato da una sostituzione. In più allo stesso Castrovilli una prestazione su ottimi livelli, che mancava dalla prova interna con il Crotone: segnale che la panchina ha regalato qualcosa anche a lui. Per non parlare poi di Eysseric, secondo subentrante a segno, dopo un impatto comunque importante sulla gara: per quanto riguarda la cabala, un 10 e un ex numero 10, da cui finalmente la Fiorentina ha ottenuto i classici benefici del giocatore di fantasia.

