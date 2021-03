Prandelli e il diktat di snellire la rosa. Ma con il Parma le scelte sono obbligate

Snellire la rosa, questo è stato il diktat di Prandelli emanato poco dopo il suo arrivo a Firenze. Alcuni giocatori infatti hanno lasciato Firenze lo scorso gennaio, ma adesso la rosa della Fiorentina è a dir poco corta, e il tecnico deve fare la conta degli uomini a sua disposizione. Quale modulo utilizzare contro il Parma?

La Gazzetta dello Sport parla di situazione di chiara emergenza (gli uomini sono a dir poco contati). Il tecnico viola ieri ha provato più moduli in vista della gara di oggi pomeriggio. In uno c’era anche lo scomparso Callejon. Difficile che lo spagnolo parta titolare ma in corso d’opera potrebbe venire utile. Contro il Cagliari servì fra l’altro a Vlahovic il pallone della vittoria. Callejon non può più essere lasciato ai margini di un progetto tecnico che in questo momento è sempre meno solido.