Prandelli e il modo di smaltire la tensione

Domenica scorsa, dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Milan, l’allenatore viola, Cesare Prandelli, ha lasciato lo stadio senza proferire parola. “Troppa tensione accumulata durante la gara” è stata la spiegazione ufficiale dell’accaduto.

Il Corriere Fiorentino torna sull’argomento e spiega che lo stesso Prandelli ha sfruttato il giorno di riposo concesso alla squadra per smaltire questa tensione in ogni modo possibile e immaginabile.

Questo è un periodo favorevole in questo senso anche perché nel prossimo fine settimana la formazione viola non scenderà in campo a causa della sosta per le Nazionali. Prandelli avrà così modo di ricaricare le pile e trovare idee per affrontare la trasferta, delicata, di Genova.