Prandelli e la mentalità da provinciale: Juventus-Fiorentina-tra realismo e ambizione

Mancano ormai poco alla sfida tanto attesa contro la Juventus, e Prandelli e la sua Fiorentina sono chiamati a disputare una gara al di sopra delle righe. Il tecnico di Orzinuovi era arrivato a Firenze con tanta voglia di dare la scossa giusta ad una squadra sull’orlo del precipizio, ma i risultati non lo hanno aiutato, tant’è che ha dovuto far retromarcia, accantonando il suo 4-3-3.

Alla squadra di Commisso servono punti, serve risalire la classifica quanto più in fretta possibile con l’obiettivo dei 40 punti. Prandelli lo ha sempre detto, e lo ha ribadito anche ieri durante la conferenza stampa. Ciò che stona un po’ sono le parole usate dal tecnico: “Per arrivare a conquistare 40 punti bisogna mettere in campo una mentalità diversa, da provinciale, da squadra che deve superare delle difficoltà e alle quale nessuno regala nulla”.

Parole e pensiero condivisibile senza dubbio, visto che l’intera squadra, giocatori i primis, dovrebbero farsi un bagno d’umiltà e capire che in questa situazione di difficoltà c’è bisogno di sporcarsi le mani, senza guardare troppo all’estetica. Il bel gioco a Firenze è purtroppo un lontano ricordo, ma per vincere basta, si fa per dire, segnare un gol in più dell’avversario. Il realismo di Prandelli dunque è cosa buona e giusta, ma usare la parola “provinciale” accostata alla Fiorentina rischia di innescare un bel controsenso.

Una società che spende e progetta un nuovo centro sportivo, un presidente che lotta in prima persona per regalare un nuovo stadio ad una città intera, una campagna acquisti che da un anno e mezzo a questa parte ha visto arrivare a Firenze giocatori pagati decine di milioni. Beh, in tutto questo di provinciale c’è ben poco, visto e considerato che le ambizioni della Fiorentina targata Commisso sono molto alte. Poi però c’è il campo, giudice severo che non guarda in faccia nessuno, che tu ti chiami Ribery piuttosto che Schiattarella o Cristiano Ronaldo. In quel rettangolo verde, quanto scritto sopra si annulla inesorabilmente. Undici giocatori contro altri undici giocatori, 90 minuti e un pallone che rotola sull’erba, niente di più. This is Juventus-Fiorentina.