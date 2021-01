Prandelli e Pradé a rapporto da Commisso: Servono risposte

A poco più di 48 ore dalla disastrosa sconfitta contro il Napoli, Rocco Commisso ha chiamato a rapporto Cesare Prandelli e Daniele Pradé. Tutti e tre in una stanza il presidente della Fiorentina, l’allenatore e il direttore sportivo: anche perché le cose da dirsi in faccia erano tante, vista appunto la prestazione offerta al Maradona.

Il tycoon italoamericano non può che essere stato deluso dalla prestazione offerta dalla Fiorentina, piena di amnesie ed errori gratuiti. Commisso, Pradé e Prandelli, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sono le figure da cui tutto può ripartire. Nel calcio a volte basta qualche acquisto da una partita e qualche risultato positivo per cancellare i periodi più bui. Già contro il Crotone, in attesa di sviluppi dal mercato, sono attese le prime risposte.