Prandelli e quelle fake news: La Fiorentina pronta a muoversi per vie legali

Su Whatsapp un’alluvione anonima riempie le chat di retroscena, gossip, malizie e cattiverie in merito alle dimissioni di Cesare Prandelli. Dalla moglie del farmacista alle scazzottate negli spogliatoi lo spettacolo è vario come al circo. C’è solo un problema: è tutto falso. Un gossip che, secondo quanto riporta La Nazione, potrebbe però non restare impunito: gli avvocati della Fiorentina si sono attivati contattando la polizia postale per rintracciare i responsabili di alcuni messaggi che contengono ricostruzioni infamanti, così che ognuno si assuma le proprie responsabilità.