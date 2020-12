Prandelli: “E’ un momento molto delicato e particolare, l’importante è che la squadra non risenta di questo. Barone ha dimostrato di essere un riferimento per noi”

In conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche delle recenti critiche ricevute dalla squadra: “La critica ci sta. E’ un momento molto delicato e particolare, l’importante è che la squadra non risenta di questo. I giocatori che hanno carattere e disponibilità riescono a tirare fuori il carattere. I calciatori che vanno in campo, anche se hanno un’ora di autonomia devono dare il 110%. Callejon può essere anche criticato ma col Genoa ha servito due palle gol. Joe Barone? Penso che lui ha capito perfettamente tante dinamiche di calcio e di Firenze. In poco tempo sta diventando un grande dirigente. Ha dimostrato di essere un grande riferimento per noi. Il Presidente ha una cultura diversa dalla nostra e dovremmo accettare questo. Commisso non accetta le falsità. Castrovilli? Fino a ieri ha fatto un lavoro importante sul recupero. E’ disponibile perchè penso abbia recuperato molto bene grazie anche al nostro staff medico”.

