Prandelli: “Felice della reazione di Pulgar, può giocare anche con Amrabat. Pezzella ha capito che doveva lavorare in modo più specifico e adesso…”

In conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche della difesa viola: “Si sta comportando bene anche se ci sono stati alcuni errori. Pezzella? C’è stato un momento in cui ha capito che doveva lavorare in modo più specifico. Da una settimana si sta allenando benissimo. E’ un riferimento assoluto per me e non è un problema. Amrabat? Ha una caratteristica importante per noi, ovvero una buona aggressività in fase di pressione. Non ho ancora deciso la formazione, ci sono molti calciatori che meriterebbero di giocare. Detto ciò Amrabat è un calciatore importante per me. Sono contento che Pulgar abbia fatto una grande partita. E’ un ragazzo sensibile e ha attraversato un momento difficile post covid. Felice che abbia reagito in maniera molto positiva. Lui e Amrabat insieme? Stiamo valutando anche questa opzione. Martinez Quarta? E’ un difensore che sa difendere ma sa anche costruire. E’ un difensore capace di leggere tutte le situazioni. Da quando siamo arrivati ha fatto allenamenti con grande intensità e la prestazione poi viene di conseguenza. Spezia? Abbiamo un grande rispetto per questa squadra, sanno sempre cosa fare in qualsiasi zona del campo. E’ una squadra che gioca da 18 mesi insieme, noi stiamo cercando di diventare squadra da qualche mese. Una squadra deve funzionare come un’orchestra”.

