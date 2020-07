Prandelli: “Fiorentina? Confermerei Iachini al cento per cento. La squadra ha fatto vedere di saper giocare al calcio”

E mentre si parla sempre più con insistenza di un nuovo allenatore per la Fiorentina, l’ex tecnico viola, Cesare Prandelli, va in controtendenza. E a Radio Sportiva dichiara: “Confermerei Iachini al 100% perché ha dimostrato competenza e la Fiorentina in certi momenti ha fatto vedere di saper giocare a calcio“.

Quanto al suo futuro, Prandelli aggiunge: “Mi auguro di essere richiamato da un presidente che abbia voglia di programmare ed avere un progetto”.