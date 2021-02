Prandelli: “Ho una grandissima considerazione di Montiel, giocherà al momento giusto. De Paul ci fa un po’ paura”

In aggiunta alla conferenza stampa classica, Cesare Prandelli ha risposto anche domande dei tifosi sul profilo Instagram della Fiorentina: “Mi ricordo benissimo Enrico (Fantini ndr) e gli faccio gli auguri di buon compleanno, è stato sempre un ragazzo molto generoso, sia in campo che fuori e gli auguro tante care cose. Cosa temo dell’Udinese? De Paul in particolare, è un giocatore che dribbla, tira e vede gioco ed è un giocatore molto temibile”. E poi il ricordo di Davide Astori: “Ci ricordiamo tutti quei momenti, i ragazzi hanno una grandissima sensibilità quando si parla di Davide. Dobbiamo essere bravi a tramutare la sensibilità in qualcosa di positivo per la squadra”.

Prandelli poi approfondisce il tema-Ribery: “Franck si è aggregato al gruppo negli ultimi giorni, vediamo l’ultimo allenamento come va ma le sensazioni sono buone”.

L’argomento Montiel non manca mai: “Glielo dico sempre al ragazzo, che ha una grandissima considerazione, tutti intravedono qualità straordinarie in lui e anch’io. Il suo programma sta procedendo bene, sta lavorando su un potenziamento fisico e lo ripresenterò quando sarà il momento. Mi fa piacere che tutte le settimane mi chiedano di lui, anche per strada, dovrebbe essere orgoglioso di quello che sta facendo”.

Infine una considerazione tattica, sulla chance di invertire Pezzella con Milenkovic: “Si può fare tutto nel calcio però quando sposti giocatori, anche se di pochi metri, la visione cambia. Milenkovic sta facendo bene in quella posizione, è inutile inventarci qualcos’altro”.