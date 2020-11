Prandelli: “I dati col Benevento imbarazzanti, dobbiamo essere sempre squadra ed avere un atteggiamento battagliero”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli è intervenuto in conferenza stampa parlando del paragone tra la stagione 2006/07 e quella attuale: “Diciamo che in quel momento avevamo il popolo viola con noi, andavamo in campo e non eravamo soli. Ora si gioca in questo modo, le mie considerazioni sono che i giocatori non devono aver paura ma essere fisicamente pronti. Dobbiamo essere sempre squadra, l’altro giorno i dati sono stati imbarazzanti, il Benevento ci ha sovrastato”

E sul piano fisico e gli attaccanti: “I dati sono quelli, non opinabili, bisogna capire come riuscire in poco tempo a cambiare questa abitudine a pensare di essere un grande squadra. Vlahovic ha corso con intensità, la manovra deve essere più avvolgente e collettiva, bisogna dargli più possibilità, ora noi manchiamo in questo. Ho allenato la squadra al completo solo due giorni prima, la squadra deve avere un atteggiamento più propositivo e battagliero”

E sul calendario: “Bisogna pensare una partita per volta, la Fiorentina deve pensare a passare il turno, cerchiamo la prestazione ma come mentalità collettiva dobbiamo fare la partita vera.