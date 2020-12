Prandelli: “I giocatori hanno capito che siamo sulla strada giusta. Callejon? Stiamo cercando di trovargli un ruolo”

Terza ed ultima parte di conferenza dell’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, che ha toccato diversi temi.

Queste le sue parole: “Ogni partita è un’occasione per migliorarsi: sono convinto di andare a Torino per fare punti. La prima cosa che ho cambiato è il modo di interpretare le partite. E’ la nostra realtà e ci dobbiamo trovare bene anche per un domani in cui ci rialzeremo. Se mi sottoporrò al vaccino per il Covid-19? Il giorno che arriverà, sarò lieto di farmelo molto volentieri. I giocatori hanno risposto bene in queste partita, al di là del risultato finale. Hanno capito che è la strada giusta e non si torna indietro. I tifosi? Lavorare a Firenze è stimolante, dobbiamo capire che queste sono risorse positive. I tifosi non ti tradiranno mai se la squadra uscirà dal campo avendo dato tutto. La vittoria sarebbe un regalo straordinario. Igor? Si è sempre allenato benissimo, ma ho 18-19 titolari a prescindere da chi schiero in campo. Sono molto contento di Callejon, è un ragazzo molto intelligente e tatticamente ha dimostrato di essere un maestro. In questo momento la squadra sta giocando con un sistema di gioco a lui non congeniale e stiamo cercando di capire dove poterlo proporre, anche a partita in corso”.