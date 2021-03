Prandelli: Il cuore che ‘ballava’ domenica e non era nemmeno la prima volta. Un campanello d’allarme già scattato a Benevento

Perché Cesare Prandelli ha dato le dimissioni da allenatore della Fiorentina? Alla base di questa decisione ci sono anche delle questioni di salute.

Su La Gazzetta dello Sport vengono riportati un paio di episodi preoccupanti. Domenica sera il cuore “ballava”. E non era la prima volta, perché un campanello d’allarme era già suonato, nel fine settimana precedente, nello spogliatoio di Benevento, dopo una vittoria molto importante per la squadra in chiave salvezza.

Il tecnico viola aveva dribblato la conferenza stampa post-Milan, perché faticava a respirare, per la tensione che lo stava divorando.