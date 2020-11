Prandelli: “Il cuore e l’istinto mi hanno fatto tornare qua. Se cerchiamo di creareuno staff importante riusciremo a creare qualcosa di importante”

Ha parlato così in conferenza stampa il nuovo allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli: “Il cuore e l’istinto mi hanno fatto tornare qua. Incontrando tanti tifosi mi chiedevano di tornare ma io non me ne sarei mai andato. Qua adesso c’è una sfida importante e ho voglia di rimettermi in gioco. In Rocco e Joe ho trovato due persone di una sensibilità straordinaria. Se cerchiamo di creareuno staff importante riusciremo a creare qualcosa di importante. La squadra che indossa la maglia viola deve uscire sempre a testa alta, dobbiamo togliere tutti gli ostacoli mentali. Conosco la tifoseria e sono molto esigenti, ma noi non dobbiamo mai partire per battuti prima della gara. Non posso trovare gli equilibri in una settimana, ma se riusciremo a creare un senso di appartenenza sarà già qualcosa di straordinario”.

0 0 vote Article Rating