Prandelli: “Il gol di Milenkovic ha cambiato il vento ma la classifica pesa tanto. Ribery? Deve lavorare meglio su tagli e tempi”

A Sky il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli commenta così il pari con il Genoa: “Quel gol deve cambiare il vento, probabilmente è cambiato, stasera è stata una Fiorentina ordinata, che ha creato, sfortunata nelle conclusioni però mi è piaciuta. Nel primo tempo eravamo lenti a impostare, però siamo stati equilibrati, non abbiamo avuto nessun tipo di preoccupazione dietro. Prendiamo questo punto per il morale, per come stiamo lavorando è come una vittoria. Ribery? Lui sta lavorando bene, è chiaro che deve lavorare meglio sui tempi, sui tagli, su un gioco corale, è abituato a determinare da solo e lo fa spesso però nelle ultime partite lo raddoppiano sempre. Dobbiamo creargli degli spazi in più. Classifica pesa psicologicamente? Parecchio, pesa tanto perché quando parti con delle aspettative alte e ti ritrovi in quelle zone devi essere umile per tornare coi piedi per terra e lavorare in modo diverso”.

Prandelli parla poi di Amrabat: “Fino a un mese e mezzo fa c’era un giocatore che strappava e portava la palla vicino all’area, adesso per farlo dobbiamo fraseggiare però la cosa importante è che hanno cercato di farlo. Abbiamo posto le basi e lavoreremo sicuramente. Ha delle potenzialità fisiche straordinarie però deve imparare a giocare a due tocchi e sprigioni la sua forza verso la porta avversaria. Ormai i centrocampisti costruttori sono tanti in Italia, pochi quelli che allungano la squadra senza palla”.

Una battuta infine anche sull’attacco: “Stasera Vlahovic è stato molto sfortunato, quando si è liberato ha trovato Bonaventura sulla traiettoria. Dobbiamo lavorare ma dal punto di vista dell’attaccamento abbiamo dimostrato di essere la Fiorentina stasera. Si lavorerà”.