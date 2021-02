Prandelli: “Il gruppo adesso è unito e consapevole. Malcuit? Si sta allenando molto bene ha portato entusiasmo ed allegria”

Tanti i temi toccati in conferenza stampa dal tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli: “Il gruppo adesso è unito ed è consapevole del cammino che deve fare. Ho a che fare con ragazzi seri e motivati. Malcuit? Si sta allenando molto bene. Ha portato entusiasmo e anche un po’ di allegria. E’ un ragazzo particolare ma molto positivo. Su Ribery non abbiamo nessun tipo di preoccupazione per quanto riguarda l’infortunio. E’ un problema che si risolverà in pochi giorni. Commisso? Quando parla con la squadra trova sempre le parole giuste. E’ una persona che sa gestire un gruppo di ragazzi e lo sta facendo nel miglior modo possibile. La Sampdoria è una delle squadre che verticalizza di più in serie A. Domani sarà una battaglia e dovremo sfruttare eventuali disattenzioni dei nostri avversari. Quarta? L’ho sempre considerato un titolare anche quando non giocava”.

