Prandelli: “Il mercato verrà fatto in base all’assetto tattico che abbiamo dato alla squadra. Le paure non ci sono più, sono state scacciate”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, sul proprio gruppo spiega: “Le paure non ci sono più, la squadra le ha scacciate. Dando continuità arriveranno anche i risultati. Non dobbiamo pensare a chi verrà ma a chi abbiamo. Voglio dare continuità, perché cambiando spesso trasmetti un messaggio di insicurezza. E’ chiaro che se avrò bisogno di Callejon dovrò cambiare qualcosa nell’assetto offensivo”.

Su Borja Valero: “Rientra in quel numero di giocatori che per me sono titolari. Poi farò dei calcoli in base agli avversari che affronteremo per decidere se impiegarlo o meno. Il calcio è sempre in evoluzione, ci sono molti giocatori difensivi che possono proporre gioco e forse qualità nei pressi dell’area di rigore avversaria è quella che manca. Il mercato seguirà l’assetto tattico che abbiamo dato alla squadra”.