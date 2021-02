Prandelli: “Il mio futuro? Non creerò mai problemi a questa società, i programmi li faranno loro. Sono ottimista perché abbiamo dati buoni”

In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche del suo futuro: “La premessa l’ho fatta il primo giorno, non creerò mai problemi a questa società. Sapevo di entrare in una situazione particolare. I programmi li farà la società, qualsiasi tipo di decisione sarà accettata. Sono molto concentrato sul presente e sulla squadra, affronteremo un girone di ritorno molto impegnativo. Domani è la partita più importante della stagione, ragione in questo modo. Sono ottimista perché abbiamo dati buoni, è chiaro che la continuità è l’elemento che ricerchiamo. Continueremo a lavorare sulle situazioni che dobbiamo migliorare. Nel modo di interpretare le partita, la squadra ha dimostrato di aver acquisito la giusta mentalità. Pulgar? In questa settimana abbiamo rivisto il Pulgar che conosciamo. Mi auguro che possa avere questo tipo di approccio, è un ottimo calciatore”.

