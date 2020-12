Prandelli: “Il mio ritorno? Con un pensiero razionale, ho capito che ho una doppia responsabilità. Sono convinto che a Firenze non saremo mai soli”

Intervistato da Sky Sport, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche del suo ritorno in riva all’Arno in veste di allenatore gigliato: “Tornare a Firenze per me ha significato riprovare sentimenti, emozioni forti. Nello stesso tempo, con un pensiero razionale, ho capito che ho una doppia responsabilità, non soltanto tecnica, ma anche una responsabilità nei confronti dei tifosi, visto che io mi considero e sono un tifoso della Fiorentina. Quindi avrò ancora di più questo peso. Ma sono convinto che questa è una città che se riesci a coinvolgerla, a proporle una squadra generosa e coraggiosa, ti aiuterà sempre. E so che non sarò mai solo”.

