Prandelli: “Il nostro obiettivo è arrivare a 40 punti, contro il Genoa non è una partita da vita o morte”

Nella classica conferenza stampa pre partita ha parlato l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli. Queste le sue parole in vista della sfida contro il Genoa: “La partita di domani sarà determinante e la vogliamo giocare da Fiorentina. La dobbiamo vincere e ci siamo preparati per questo. Dovremo avere pazienza. La paura l’abbiamo conosciuta e affrontata e penso che i giocatori sappiano cosa vuol dire. Non è una partita da vita o morte, non mi piace questo temine”.

E sugli obiettivi: “Noi dobbiamo arrivare a 40 punti il prima possibile, dovremo giocare a viso aperto nonostante non ci siano i nostri tifosi che sono la nostra arma in più”.

E su Ribery e Callejon: “Loro sono due giocatori che possono darci una grossa mano con il ritmo. Questo attualmente è un nostro problema”.