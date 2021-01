Prandelli: “Impossibile allenare 28 giocatori”. Pradè dovrà trottare anche per le uscite. Il punto della situazione

“Dobbiamo sfoltire la rosa, allenare 28 giocatori è impossibile”. Così si è espresso l’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, dopo la partita contro il Bologna.

E così il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, dovrà trottare in questo mese di gennaio, anche per piazzare quegli elementi che sono in esubero all’interno della squadra.

Oggi Saponara firmerà per lo Spezia, ma attenzione anche a quanto potrà accadere con Eysseric e Montiel. Per il francese, sondaggio da parte del Parma, anche se le cose potrebbero cambiare nuovamente su questo fronte, perché il tecnico Liverani potrebbe essere esonerato dopo la pesante sconfitta subìta ad opera del Torino.

Cutrone (via Wolverhampton) cambierà maglia, anche se resterà in Italia. Attesi sviluppi sul fronte Pulgar: la proposta del Leeds, si legge su La Nazione, è interessante e non solo per una soluzione a termine.

Quale futuro per Callejon? Possibile che di questo se ne parli alla metà del mese. Questo perché Prandelli potrebbe decidere di concedergli un’altra chance, magari già contro la Lazio o contro il Cagliari. Discorso simile per Kouame che comunque è un elemento con molto mercato.

Infine Duncan è un altro di quelli che sembra indirizzato per cambiare squadra.