Prandelli in bilico. E in caso di sconfitta potrebbero aprirsi scenari impensabili

Cesare Prandelli, un allenatore in bilico. Così La Repubblica dipinge l’allenatore della Fiorentina all’inizio di una settimana che porterà i viola a sfidare il Crotone. Un incontro delicato per la squadra, addirittura decisivo per il tecnico viola.

Prandelli, si legge ancora sulla fonte citata, non può permettersi un altro passo falso; in caso di sconfitta potrebbero aprirsi scenari impensabili fino a qualche settimana fa. Montella e Iachini, per intendersi, sono ancora sotto contratto e la Fiorentina rischia di rimanere ancora una volta invischiata nelle zone più basse della classifica.