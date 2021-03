Prandelli in cerca del tris: così la Fiorentina può salvarsi. L’ipotesi di una sconfitta a cui nessuno vuole pensare

Nella giornata in cui le squadre in lotta per la salvezza sono impegnate contro le big, la Fiorentina sarà di scena a Benevento in un vero e proprio scontro diretto. Tre punti regalerebbero alla squadra di Prandelli un po’ di sorriso, ma soprattutto alzerebbero la media punti del tecnico di Orzinuovi. Diciotto punti in diciannove partite, questo il dato. Tra cui anche le due vittorie contro Crotone e Spezia, che hanno interrotto la maledizione del tabù della vittoria contro le neopromosse.

Nelle prime dodici partite dal suo ritorno in riva all’Arno, Prandelli ha ottenuto tredici punti, proprio quelli che servirebbero nelle prossime dodici per ottenere una salvezza tranquilla. In casa Fiorentina nessuno si augura una sconfitta a Benevento, ma in tal caso la posizione del tecnico viola potrebbe tornare fortemente a rischio. Anche se, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, non sono stati allertati né Montella né Iachini.