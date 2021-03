Prandelli: “In questo momento dobbiamo cercare di avere un po’ più di rapporti veri, chiari e sinceri. Anche i calciatori seguono ciò che succede fuori e…”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha esordito così nella consueta conferenza stampa pre gara: “Le nostre sicurezze? Nel calcio ogni tre giorni cambiano gli umori. La difficoltà in questo momento è cercare di avere un po’ più di rapporti veri, chiari e sinceri. Siamo circondati da una criticità forte. In questo momento la società non c’entra nulla, c’entriamo noi. Dobbiamo tirar fuori il cuore per questa maglia senza troppe chiacchiere. Domani non dobbiamo pensare di essere la vittima della Roma. Anche i calciatori seguono ciò che succede fuori. Dovremo tirar fuori l’orgoglio. Gli errori li abbiamo commessi nelle ultime tre trasferte. Dobbiamo lottare su ogni pallone con forza, possiamo uscirne tutti insieme. Callejon? Può essere una risorsa per questo finale di campionato. Amrabat? Mi auguro che domani possa dimostrare di giocare più veloce e in verticale. Se un calciatore ha carattere poi lo dimostra in campo”.