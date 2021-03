“Prandelli inadatto? Credo sia diventato uno schifo il calcio”.

Il giornalista di Repubblica Maurizio Crosetti è intervenuto sul canale twitch di Calciomercato.it parlando dell’addio alla Fiorentina di Cesare Prandelli. Crosetti ha detto: “Non vorrei pensare che sia diventato Prandelli inadatto, ma credo sia diventato uno schifo il calcio. Non è che rottamando tutto ciò che viene dopo è migliore. I risultati non sono dalla sua, ma va a finire che chi non si adatta al cambiamento negativo diventa inadatto. Non deve andare così”

