Prandelli: “Incomprensibile il gol annullato a Bonaventura, Genoa andato a metà campo senza protestare. La rete rossoblu? Borja Valero ha un piede gonfio come un melone”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha commentato alcuni episodi arbitrali che lo hanno lasciato con l’amaro in bocca: “Il gol annullato a Bonaventura? Quando una squadra va al centro del campo senza protestare c’è poco da dire…mi è sembrato proprio che non ci fosse nulla, Bonaventura ha semplicemente preso la posizione. La rete del Genoa? Borja Valero ha il piede gonfio come un melone e non se lo è fatto da solo”.

Poi ha dichiarato: “Non sono deluso dai cambi, sono tutti giocatori utili per la Fiorentina. Montiel? E’ un ragazzino e lasciamolo tranquillo. Nonostante la grande considerazione che ho di lui, se pensiamo che possa risolverci i problemi, siamo fuori strada”.