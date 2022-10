Prandelli: “Kouame è un ragazzo serio che si impegna sempre. Batistuta come dirigente può essere un riferimento per tanti”

L’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli, presente questa mattina all’evento Corri La Vita, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Italpress su alcune tematiche legate alla società: “Attacco viola? Io ho sempre ragionato in maniera semplice. Bisogna capire le caratteristiche del giocatore e valorizzarle a prescindere dal gioco della squadra. Kouame è sempre stato un ragazzo serio che si impegna. Per quanto riguarda i ruoli sarà l’allenatore a decidere perché ognuno ha le proprie idee”.

E sull’ipotesi dell’ex bomber viola Gabriel Omar Batistuta dirigente afferma: “Qua c’è del sentimento e la voglia di contribuire a far crescere una società. Poi le dinamiche sono sempre particolari, difficili. In passato si erano già parlati, non so perché poi non era stato trovato un accordo. Il personaggio ha grande personalità e leadership, può essere un punto di riferimento per tanti”.