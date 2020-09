Prandelli: “La Fiorentina può essere una sorpresa. Chiesa non è una punta ma un esterno. Voglio vedere come…”

L’ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale, Cesare Prandelli è intervenuto a TMW Radio parlando della squadra viola: “La Fiorentina ha un reparto offensivo importante e un centrocampo tecnico, voglio vedere come giocheranno per valorizzare questi, ma possono essere la sorpresa. Poi c’è Amrabat, un giocatore straordinario, voglio capire cosa si intende per dire che vogliono farlo giocare regista”.

E ancora: “Ci sarebbero tanti discorsi da fare. La Fiorentina ha cinque-sei giocatori importanti a centrocampo e voglio vedere come si adatteranno al gioco di Iachini. Chiesa e non devi considerarlo una punta, ma un esterno, in quel ruolo ti fa 10 gol e 15 assist”.