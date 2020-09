Prandelli: “La Fiorentina sta prendendo tanti calciatori, spero che siano stati avallati da Iachini Un mio ritorno? Non ho mai ricevuto preallarmi…”

In una lunga intervista concessa a CalcioPiù, l’ex tecnico viola Cesare Prandelli ha parlato anche di Fiorentina: “Possibile ritorno in passato? Non ho mai ricevuto alcun tipo di preallarme. Ma di fatto non mi sono mai allotanato dal club viola: da dieci anni vivo la Fiorentina come tifoso. I gigliati stanno prendendo tanti calciatori, spero che siano stati avallati da Iachini. Ogni allenatore ha in testa un sistema di gioco che funziona quandi si trovano i giocatori con le caratteristiche adatte”.

0 0 vote Article Rating