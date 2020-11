Prandelli: “La mia volontà è quella di proporre in poche settimana una squadra molto propositiva. Per tanti calciatori sarà una giornata traumatica…”

Cesare Prandelli nella sua presentazione ha continuato parlando delle sue aspettative personali: “La pagina che sogno di scrivere? La mia volontà è quella di proporre in poche settimana una squadra molto propositiva e che va a giocarsela in tutti i campi con grande coraggio. Il mio sogno è prettamente tecnico in questo momento senza tanti progetti per il futuro. Dobbiamo acquisire i principi basici poi penseremo a migliorare anche i calciatori singoli. Per tanti calciatori sarà comunque una giornata traumatica perchè erano legati a Beppe. L’errore che non dovrò fare è quello di essere troppo esuberante nei primi giorni. La parte sinistra della classifica deve essere la partenza non arrivo. Mi auguro che i calciatori mi seguino. Quando Pradè mi ha chiamato sono rimasto piacevolmente sorpreso ma poi abbiamo iniziato subito a parlare di calcio”.

