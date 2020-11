Prandelli: “La notizia di Maradona l’abbiamo avuta a partita in corso e non l’ho ancora realizzata. Siamo felici per Montiel”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli non ha voluto parlare in conferenza stampa della gara vinta a Udine in Coppa Italia ma omaggiare Diego Armando Maradona scomparso oggi: “Al di là della vittoria di oggi, parlare di calcio è fuori luogo in questo momento, Ha sempre pensato prima alla squadra e poi a se stesso. La notizia di Maradona l’abbiamo avuta a partita in corso, non l’ho ancora realizzata. Ha sempre pensato prima alla squadra e poi a sé stesso.

Due parole su Montiel, autore del gol della vittoria: Montiel? Siamo felicissimi per Tofol che è un ragazzo molto giovane. Non dico altro: ci saranno altre occasioni per parlare di calcio.