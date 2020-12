Prandelli: “La prima volta che ho incontrato Ribery gli ho detto che è in debito nei confronti della Fiorentina. Tornare ai livelli del 2010 richiede tempo”

Nel corso dell’Intervista a Franck Ribery ‘L’uomo della Domenica’, su Sky Sport è intervenuto anche il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli: “La prima volta che ho incontrato Franck gli ho detto che è in debito nei confronti della nostra squadra, quindi dovrà aiutarci ancora di più per migliorare. Ovviamente lui è un personaggio talmente a 360 gradi che è riuscito con una battuta a sdrammatizzare e a stimolare i giocatori”. Allora non deve essere stato facile elaborare quella bocciatura così bruciante. Quella Fiorentina era una delle migliori versioni del quinquennio dorato 2005-2010. “Quella squadra avrebbe meritato i quarti di Champions, viste le prestazioni delle due partite, purtroppo c’è stata come tutti ricordano una svista… speriamo sia solo una svista. Tornare a quei livelli richiede tempo, programmare una squadra non è così semplice. Ma in questo momento abbiamo buone potenzialità e possiamo velocizzare il miglioramento”.

