Prandelli: “La società deve capire cos’è successo negli ultimi tre anni e analizzare il tutto per programmare meglio. L’arrabbiatura di Commisso…”

Alla vigilia del match di domani contro la Roma, ha parlato così del match in conferenza stampa l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli: “Sono convinto che domani potremmo fare una grande partita. Vorrei poter rischiare qualcosa nel match di domani. Il colloquio con Commisso? Ci siamo detti le cose che si dicono un presidente e un allenatore. Abbiamo rimarcato il fatto che questa squadra deve dare di più. Da parte sua c’è un arrabbiatura, vuole far diventare grande questa squadra, ma le costruzioni dei grandi progetti partono anche dalle difficoltà. Quella di Commisso è un’arrabbiatura molto positiva. C’è sempre la necessità di intervenire, ma penso che è la squadra stessa a dover uscire da questa situazione. Sono consapevoli che devono dare qualcosa in più. La società deve capire cos’è successo negli ultimi tre anni e analizzare il tutto per poter programmare meglio. Domani la partita la farà la Roma, non saremo presuntuosi in questo. Ma dovremmo avere allo stesso tempo tanta cattiveria nell’andare a far gol. Roma? Può avere dei problemi quando perdono il pallone in transizione. Kokorin? Ci vuole tempo per integrare un calciatore che proviene da un campionato diverso. Ha indiscusse qualità tecniche ma ci vuole tempo. Quando la squadra percepisce di poter vincere abbassa l’attenzione a livello difensivo”.