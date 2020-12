Prandelli: “La società non ha colpe, la mia paura è che Commisso si stanchi. Giuste le critiche dei tifosi”

Cesare Prandelli ha parlato nella conferenza stampa pre partita di Fiorentina-Genoa. Queste le sue parole: “La società non ha colpe. Stiamo parlando di persone sempre presenti che sono venute dall’America qui per investire e portare la Fiorentina in alto. La mia paura è che Commisso si stanchi dopo tutto quello che ha fatto e che sta facendo. Ma siamo impazziti? Dobbiamo tenerci stretta una società così. Le critiche al momento devono essere rivolte a me e alla squadra”

E sulle critiche dei tifosi: “Giusto così, siamo a Firenze. I tifosi vogliono sentirsi rappresentati sul piano del carattere dei giocatori e domani dovremo dimostrarlo”.

E sul Genoa: “La squadra di Maran è molto duttile e può giocare con molte variabili. Stiamo cercando di capire come potrebbero giocare ma ci siamo preparati bene nel corso della settimana. La Fiorentina può dimostrare domani di essere in grado di superare le difficoltà e cominciare un nuovo percorso”

E sulle responsabilità: “A me piace prendermi la responsabilità anche se sono qui da poco. Mi prendo quindi tutte le responsabilità tecniche del momento. Non voglio pensare a quello che poteva essere e invece non è stato”

E sul campionato: “Credo che in questo momento ad alcuni giocatori come Ribery manchi la presenza del pubblico”

E sulle scelte tecniche: “Quando sostituisco i giocatori in rosa non ho doppioni, ma giocatori diversi per caratteristiche e quindi ridisegnamo spesso il nostro modo di stare in campo”.