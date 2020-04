Prandelli: “L’Atalanta è diventata la seconda squadra per gli innamorati del calcio, come la mia Fiorentina. Vorrei ricordarvi che hanno preso Ilicic dai viola per pochi soldi”

Per anni Cesare Prandelli ha saputo portare in alto la Fiorentina da allenatore. Ma prima dei viola aveva saputo far bene anche all’Atalanta. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’accostamento tra queste due squadre è venuto naturale al tecnico di Orzinuovi: “Sa cosa mi ricorda l’Atalanta attuale? Quando ero alla guida della Fiorentina, che era riuscita a salire a livelli importanti nel calcio italiano, dissi che eravamo diventati la seconda squadra per molti innamorati di calcio. Per qualità di gioco e anche per i valori che portavamo in giro per l’Italia. Questo vale oggi per l’Atalanta: la Dea ha scoperto di avere tantissimi nuovi amici. Dopo il Covid-19 certe spese folli, almeno nei primi tempi, non saranno più possibili per le aziende calcio. Quindi la differenza la farà più che mai l’abilità di scegliere bene…Vorrei ricordarvi che (l’Atalanta ndr) ha comprato Ilicic dalla Fiorentina per circa sei milioni. E guardate il monte-stipendi della società nerazzurra: non è neppure da zona Europa. Invece anche quest’anno ha tutto per conquistare un posto in Champions”.