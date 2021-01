Prandelli: “L’equilibrio della squadra è l’aspetto più importante. Amrabat se vuol fare il regista…”

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha sottolineato alcuni particolari dopo l’affermazione contro il Crotone: “La cosa più importante è che la squadra sia stata molto equilibrata. Non sono tranquillo, non sono sicuro, dobbiamo metterci questo spirito in tutte le partite. Con Amrabat stiamo lavorando molto dal punto di vista tattico, oggi ci ha dato equilibrio e pressione. Se vuol fare il regista deve giocare maggiormente a due tocchi”.

0 0 vote Article Rating