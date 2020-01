Prandelli: “L’esonero di Montella? In un anno di transizione non può pagare soltanto l’allenatore. Non ho capito la decisione della Fiorentina”

La Fiorentina ha già cambiato allenatore nel corso di questa stagione, esonerando Montella e mettendo Iachini al suo posto. L’ex tecnico viola, Cesare Prandelli, si è detto sorpreso da questa decisione: “Ho grande stima per Beppe – ha spiegato Prandelli a Tuttosport – ma in tutta sincerità per il cambio in panchina avrei aspettato fossi stato la Fiorentina perché se hanno detto che è un anno di transizione non può pagare soltanto l’allenatore”. A proposito di successori, prima di Iachini si era parlato anche della possibilità di un ritorno proprio del tecnico di Orzinuovi: “Nessuno del club viola mi ha contattato – chiosa Prandelli – altrimenti avrei accettato sicuramente”.