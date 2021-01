Prandelli: “Mai pensato di aver sbagliato a tornare alla Fiorentina. Io in bilico? Non ho questa sensazione. Kokorin…”

L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in sala stampa alla vigilia della partita della squadra viola contro il Crotone. Queste le sue dichiarazioni: “Sono convinto che domani faremo una grande partita. Tutti mi domandano chi me l’abbia fatto fare di tornare qui in questa situazione. Devo molto alla Fiorentina e a Firenze e ho detto sì anche nella difficoltà. Non ho mai pensato di aver sbagliato. Le scelte di cuore sono le migliori”

Su Kokorin: “Stiamo aspettando che arrivi e che faccia le visite. Poi avremo tempo di parlare con lui dei vari aspetti”

Sulla sua possibile posizione in bilico: “Non ho questa sensazione. L’incontro con Commisso mi ha confermato che è una persona positiva e mi trovo in sintonia con lui”

Su Pulgar: “Erick è un giocatore importante e ha avuto qualche problema post COVID. Negli ultimi giorni l’ho visto molto bene”.