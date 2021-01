Prandelli: “Malcuit ci può dare di più nell’uno contro uno. I sostituti devono essere più efficaci e stiamo lavorando per questo”

Oltre a Kokorin alla Fiorentina è arrivato anche Malcuit: “Kevin ha la capacità di ribaltare le situazioni e spesso a fondo campo cerca l’uno contro” risponde Prandelli.

Poi aggiunge: “Mi piace avere una rosa di venti giocatori, che devono sapere tutti cosa devono fare, i tempi, i modi, le situazioni. Chiaro che non avendo questo tipo di situazione, i cambi che facciamo sono cambi in cui devi correggere qualcosa nel sistema di gioco. Stiamo lavorando effettivamente anche su questo per far essere più incisivi i giocatori che entrano a partita in corso”.

Sulla poca efficacia sui calci piazzati: “Dobbiamo lavorare di più e meglio sotto il profilo della qualità. Le palle inattive sono un problema di tante squadre se non hai gli specialisti, ci vuole molta più concentrazione”.

Sui giocatori più chiacchierati e le condizioni della Fiorentina: “La squadra sta lavorando bene, non ci sono tensioni particolari, ovviamente ci sono dei momenti in cui quando arrivano richieste da altre società ci confrontiamo coi calciatori”.