Prandelli: “Martinez Quarta è un’iniezione di energia ed un titolare. Rinnovo di Terracciano? Meritatissimo, unisce il gruppo”

In conclusione di conferenza stampa Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, parla di difesa e di Martinez Quarta: “Lucas può giocare in tutti e tre i ruoli ma anche in una difesa a quattro, ho sempre detto che per me è un titolare come lo è Igor. Quando vedi un giocatore che si allena tutti i giorni con attenzione, concentrazione, la curiosità di chiedere e domandare, per un allenatore è una dote di energia straordinaria. Che poi possa giocare o no, dipende dalle scelte che farò”.

Un commento di Prandelli sulla salute del suo gruppo: “Vediamo gli infortunati e cosa posso recuperare, io ho l’obbligo di esaltare le qualità di questi giocatori di classe. Il sistema di gioco va letto bene perché potrebbe creare una frattura tra le due fasi e quindi stiamo lavorando per questo. Le due punte? Non so se è un’impressione e basta, contro la Juventus non si giocava con le due punte ad esempio. E’ un argomento lungo da affrontare, in Italia le propongono in pochi, specialmente se si hanno anche delle mezze punte”.

Il rinnovo di Terracciano: “Il rinnovo è stato automatico, l’ho trovato subito un ragazzo e una persona molto determinato, ricco di concetti importanti, di gruppo e di unione, quindi è un rinnovo meritatissimo”.