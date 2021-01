Prandelli: “Mercato chiuso? Sono d’accordo con il direttore, le operazioni che abbiamo fatto sono giuste. Ho sempre sostenuto che il mercato degli scontenti…”

Ai canali social della Fiorentina, il tecnico Cesare Prandelli ha parlato dei nuovi arrivi ma non solo: “Malcuit? E’ un calciatore che ha sempre giocato sulla fascia destra, sia a 4 che a 5. Ha una buona propulsione e spesso cerca l’uno contro uno. Mercato chiuso? Sono d’accordo con il direttore. Ho sempre sostenuto che era un mercato degli scontenti in questo periodo strano e drammatico. Abbiamo preferito fare delle scelte anche in prospettiva e non prendere calciatori scontenti. Le operazioni che abbiamo sono operazione giuste. Callejon? Ho già spiegato in modo dettagliata la sua situazione. Le scelte sono dettate da altre situazioni”.

0 0 vote Article Rating