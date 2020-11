Prandelli: “Mi piace molto l’aspetto umano di questa società, ho un’idea sul modulo ma prima devo parlarne con la squadra. Vi racconto un retroscena su…Preziosi”

Ha esordito così il nuovo tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli in conferenza stampa: “Mi piace molto l’aspetto umano di questa società. Con Beppe ci siamo salutati e non mi sarei mai immaginato che potesse succedere questo. Lavoreremo tutti nella solita direzione. Fino a qualche settimana fa non avrei mai pensato di essere un papabile per la panchina viola. Ho ricevuto una telefonata una settimana fa da parte di Preziosi che mi annunciava il mio ritorno a Firenze. Negli ultimi quindici anni ho sempre avuto un pensiero per la Fiorentina. Ho sempre amato questa squadra e questa città che mi ha dato tanto e mi auguro di dare ancora tanto. Modulo? Un’idea ce l’ho ma prima mi devo confrontare con i calciatori. Kouame? Ho detto che non è una prima punta ma un calciatore che può essere utile nelle ripartenze. La prima cosa che ho detto a Pradè è che questa squadra ha un buon motore e dobbiamo cercare di capire come mai non è andata più forte in queste partite”.

