Prandelli: “Mi sento addosso una grande responsabilità, esperienza particolare e difficile. Kokorin? Negli ultimi 10 giorni ha fatto grandi miglioramenti”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli in conferenza stampa, è tornato a parlare anche dell’infortunio subito da Christian Kouame: “Quando un calciatore si fa male dispiace molto, stava cercando continuità. Penso che possiamo recuperarlo anche prima del previsto. Come mi sento? Coinvolto, sicuramente. Non solo emotivamente. Mi sento addosso una grande responsabilità. Forse il mio ritorno è l’esperienza più particolare e difficile della mia carriera. Kokorin? Si sta allenando molto bene, negli ultimi 10 giorni ha fatto grandi miglioramenti. Quantificare i minuti è difficile e complicato ma è disponibile. Sta facendo tanti passi per capire la qualità di questa squadra. Sono contento perché fisicamente sta molto bene. Rosa corta? No, credo sia giusta. Quando arrivano gli infortuni c’è sempre un po’ di preoccupazione ma in questo momento non abbiamo problemi di questo tipo”.