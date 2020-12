Prandelli: “Non avevamo ancora metabolizzato la morte di Maradona e ora se n’è andato Rossi. Per me è stato un compagno e un amico, per molti italiani un eroe e il simbolo di una Nazione”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha giocato a lungo assieme a Paolo Rossi, scomparso nella notte tra mercoledì e giovedì. Questo il ricordo di Prandelli affidato al sito ufficiale viola: “Purtroppo un altro Grande del calcio ci ha lasciato. Non avevamo ancora metabolizzato la scomparsa di Diego e ora se n’è andato Paolo. Sono davvero senza parole, ero legatissimo a Paolo, siamo stati compagni di squadra per molti anni, abbiamo condiviso tanti momenti, belli e meno belli, abbiamo vinto, abbiamo perso, ma soprattutto abbiamo fatto un percorso di vita assieme. Paolo era un uomo eccezionale, mai troppo appariscente nonostante la sua grandezza, mai fuori luogo, sempre pacato e con un grande cuore”.

E ancora: “Per me è stato soprattutto un compagno ed un amico, ma per milioni di italiani è stato un eroe, il simbolo di una Nazione. Lui ha fatto sognare tutti ed è per questo che oggi il nostro Paese intero piange per lui e si stringe intorno alla sua famiglia. Ciao Pablito”.