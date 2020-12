Prandelli: “Non ci sono più aspettative: la squadra deve avere idee e determinazione”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli è intervenuto in conferenza stampa parlando del futuro viola: “Quando proponi un calcio ragionato ci vuole tempo, questo non è un problema. Il problema è capire se il messaggio mandato è stato chiaro. Dobbiamo essere squadra, dal portiere all’attaccante, non voglio più vedere reparti lunghi. Tutta la squadra deve essere in campo con una sola idea”

E sui sistemi di gioco: “Come numeri hanno poco valore. Le squadre difendono compatte. Non basta mettere un giocatore sulla fonte di gioco. Non mi soffermerei sul sistema di gioco, ma ribadisco che la squadra deve avere idee ma con grande determinazione”

E sui problemi: “Quando una squadra si trova in questa situazione deve cancellare tutto. Non ci sono più aspettative, se ci caliamo nella realtà non ci saranno problemi”