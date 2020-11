“Prandelli non è un traghettatore, ma un ammiraglio. Pedro? Anche Gerson fa il fenomeno in Brasile”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per discutere dei temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Sarri è un integralista, mentre Prandelli è un maestro di calcio che ha dimostrato di saper cambiare. Al Genoa, per esempio, si rese conto che la difesa a tre era la soluzione giusta e pur non avendola mai fatta in carriera, riuscì a salvare i rossoblu. Modulo? Per la rosa che abbiamo mi paiono adatti il 4-3-3 o il 4-2-3-1: due schieramenti che servono per valorizzare giocatori come Callejon. Pedro? Se non sbaglio, anche Gerson fa il fenomeno in Brasile. Quindi bisogna dare un valore relativo a quanto sta facendo nel Flamengo: rivederlo a Firenze sarebbe interessante e affascinante. Prandelli non è un traghettatore, ma un ammiraglio. Mi ha riportato la voglia di vedere la Fiorentina: non vedo l’ora che sia domenica per vedere la partita contro il Benevento. “.