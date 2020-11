Prandelli: “Non farò stravolgimenti nell’immediato, andremo per gradi. Callejon? Abbiamo concordato il percorso di recupero, poi farà la differenza”

In chiusura di conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Prandelli ha parlato anche di questioni tattiche e del rientro di Callejon: “Sostengo che i cambiamenti vadano fatti con gradualità, non posso stravolgere i sistemi di gioco in dieci giorni, per cui se ci saranno cambi saranno su situazioni di gioco. Ormai siamo legati ai numeri dei moduli ma ormai è una questione passata, dipende dall’interpretazione che viene data al ruolo. Biraghi e Lirola? Sono due giocatori dalla buona gamba e spinta, hanno propensione in fase offensiva, adattabili ad una difesa a tre e non solo. Callejon? Ho parlato con lui, abbiamo stabilito insieme che, da giocatore importante, deve avere una condizione che può reggere. Se dovessimo fare un percorso sarebbe molto lungo, lui sta iniziando a fare il suo lavoro e dopo 3-4 giorni lo monitoreremo. Quando troverà la condizione fisica potrà veramente essere importante per le giocate, i tempi”.

