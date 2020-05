L’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli al TGR Rai ha parlato della situazione attuale e di una eventuale ripresa del campionato: “Diciamo che tutti hanno questa voglia di ripartire, di offrire alla gente un sogno, ma non so se siamo pronti. Mi sembra ci sia un po’ troppa fretta, a livello organizzativo ci sarebbe qualcosa da dire anche perché il calcio è gioia, aggregazione, voglia di sognare. Non so se la gente è pronta, anche i calciatori”.