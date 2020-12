Prandelli parla di senso di appartenenza e Zenga gli fa eco: “Passione e rispetto non ci sono più. E a rimetterci sono sempre tifosi e allenatori”

Senso di appartenenza, rispetto per la maglia, sono alcuni dei concetti su cui Cesare Prandelli ha insistito di più da quando è tornato ad essere l’allenatore della Fiorentina. E quest’oggi gli ha fatto eco, pur non riferendosi ai giocatori viola, l’ex portiere Walter Zenga.

Per la precisione, l’Uomo Ragno ha pubblicato su Instagram una foto che mostra da una parte Ibrahimovic incitare i compagni dalla panchina proprio contro la Fiorentina. Dall’altra vediamo invece tre giocatori del Genoa che, infortunati e quindi in tribuna, non seguono nemmeno la partita essendo impegnati a guardare il cellulare.

Queste il commento alla foto di Zenga: “La differenza tra un fuoriclasse come Ibrahimovic che, infortunato, va in panchina e incita i compagni. Mentre gli altri cosa fano? In tre non hanno neanche le presenze necessarie per aver diritto al titolo di giocatori professionisti e invece di incitare e soffrire con i compagni, a 5 minuti dalla fine e sotto di un gol, che fanno? Giudicate voi… E poi chi ci rimette sono sempre gli stessi, tifosi e allenatori. Ma dove sono finite la passione, il cuore e il senso di appartenenza?”.